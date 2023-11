Celtic, Rodgers fa i conti con le assenze in attacco in vista della Lazio: la situazione. Ecco su chi potrebbero ricadere le scelte del tecnico

Il Celtic, rivale nella partita di domani della Lazio, non se la sta passando benissimo. Soprattutto per quel che riguarda il fronte offensivo, l’allenatore Brendan Rodgers sarà costretto a correre ai ripari a causa delle molteplici assenze. L’infortunio di Abada e le squalifiche di Palma (contro l’Atletico Madrid ha ricevuto la terza ammonizione) e Maeda (quest’ultimo anche infortunato) costringono il tecnico a dover trovare delle soluzioni in attacco.

In questo senso sono molto probabili la presenze dal primo minuto di Hyun-Jun, schierato al posto di Maeda nella partita contro il Motherwall, e di una tra Tilio e Johnston, entrambi subentrati in campionato, a supportare l’unica punta (e titolare inamovibile) Furuhashi.