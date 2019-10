Celtic, Lennon: «Battuta una squadra incredibile, è il mio primo successo con un’italiana!»

Il mister degli scozzesi analizza la gara vinta dai suoi in rimonta per 2-1 sulla Lazio di Inzaghi

Una vittoria incredibile quella del Celtic che, passato in svantaggio, è riuscito a rimontare la Lazio e a portare a casa tre punti che la proiettano a 7 punti nel girone. Il tecnico Lennon ha analizzato la gara in conferenza stampa.

«Abbiamo battuto una squadra incredibile, per me è stato il primo successo contro una squadra italiana dopo 7 partite. Abbiamo iniziato bene, poi hanno segnato e quindi ho cambiato un po’ nel secondo tempo per dare una mano a Edouard in attacco. Forster poi ci ha aiutato con due parate incredibili».

«L’obiettivo è quello di vincere tutte le gare in casa. Normalmente non scendiamo in campo per il pareggio, cercheremo di fare del nostro meglio anche a Roma. Sono contento dei 7 punti ottenuti in classifica».

«Jullien ha fermato Caicedo, Correa e Immobile, parliamo di tre attaccanti fantastici. È riuscito anche a segnare il gol decisivo. Forster è stato incredibile, così come il nostro capitano Brown. Ha 34 anni, ma è ancora speciale per noi».