Celtic Lazio, i dubbi di Sarri: decisione a sorpresa su Luis Alberto? Ultime

Celtic-Lazio, Maurizio Sarri ha diversi dubbi di formazione in vista della sfida di domani sera: decisione a sorpresa su Luis Alberto?

In vista della sfida di domani sera contro il Celtic Glasgow in Champions League, prima gara della competizione lontano dall’Olimpico, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diversi dubbi di formazione.

Uno in particolare, come riportato dal Corriere dello Sport, riguarda Luis Alberto. Il Mago è apparso in deficit fisico contro il Milan e necessiterebbe di un pò di riposo. Possibile la staffetta con Kamada, o dall’inizio o a gara in corso. L’idea è quella di non far giocare tutta la partita allo spagnolo.