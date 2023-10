Celtic Lazio, il club biancoceleste ricorda l’appuntamento sui social – FOTO

La Lazio sarà impegnata questa sera (calcio d’inizio alle 21) con il Celtic Glasgow nella seconda giornata di Champions League.

Il club biancoceleste ha ricordato l’appuntamento sui propri profili social:

🌟 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉𝒅𝒂𝒚 🌟

Catch us in action against Celtic tonight #UCL | #CelticLazio | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/zLInNB8Nnn

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 4, 2023