Celtic, il comunicato della Curva in vista della gara con la Lazio: i dettagli. Manca sempre meno alla sfida di domani sera alle 21.00

La North Curve del Celtic ha diramato nelle scorse ore un comunicato di istruzioni per la sfida di Champions League di domani sera contro la Lazio.

All’interno, poi, si legge: “Mercoledì affrontiamo la Lazio in una partita da vincere per continuare a tenere vive le nostre ambizioni europee per la stagione. L’ultima volta che ci siamo incontrati li abbiamo battuti sia in casa che fuori. In entrambe le occasioni, il sostegno dato alla squadra l’ha fatta passare attraverso due partite combattutissime. Lo stesso sforzo sarà richiesto dagli spalti mercoledì. Abbiamo il dovere non solo di accompagnare la nostra squadra ma di rendere la nostra casa un ambiente ostile per la Lazio e le sue orde di estrema destra. In assenza di un tifo tradizionale, incoraggiamo i tifosi a portare i propri colori per l’occasione e ricordare al mondo – ma anche al nostro boaed – perché il Celtic non è “un club come gli altri”“, scrive la North Curve.