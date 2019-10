Celtic, Forster esalta la Lazio: «Saranno due grandi match»

EUROPA LEAGUE / L’esperto Fraser Forster ha esaltato la Lazio: per il portiere del Celtic saranno due sfide importanti per il passaggio del turno

Fraser Forster ha una grande carriera alle spalle, non si farà superare dall’emozione domani sera. L’esperto portiere del Celtic, in un’intervista riportata dal portale “The Scottish Sun”, ha analizzato il girone E di Europa League, parlando anche della prossima doppia sfida contro la Lazio. Ecco le sue considerazioni alla vigilia della gara: «Dopo la Champions lo scorso anno, quest’anno ci stiamo confrontando con l’Europa League. Lavoro duramente e cerco di dare il massimo qui. È un ottimo girone che vogliamo passare. Ci sono partite contro grandi squadre, come il doppio confronto contro la Lazio in arrivo».

