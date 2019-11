Celtic, Donati: «Scozzesi capaci di vincere a Roma. Loro e i Rangers potrebbero competere in Premier»

L’ex calciatore del Celtic Massimo Donati ha commentato il momento magico che sta vivendo la squadra di Lennon

Massimo Donati ha giocato nel Celtic. Sa cosa vuol dire far parte del club scozzese che in questi anni si sta migliorando sempre di più anche in campo europeo. Ecco le sue parole ai microfoni di TMV Radio.

«Rispetto alla Premier League la differenza sta nel budget, soltanto Rangers e Celtic potrebbero competere col calcio inglese. Loro in Europa stanno andando forte, hanno preso giocatori importanti e fatto dei passi avanti anche dal punto di vista tecnico. Quando giocavo al Celtic in trasferta facevamo sempre a fatica. Guardate invece la loro partita con la Lazio all’Olimpico, vincendo a Roma si sono qualificati ai sedicesimi con due turni d’anticipo».