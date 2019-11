Celtic, che carica psicologica per la sfida di giovedì!

Il Celtic viene da un’importantissima vittoria

Dopo l’importante vittoria contro il Milan per molteplici significati, ora per la Lazio arriva un altro appuntamento importante. Si tratta della sfida casalinga con il Celtic. Senza una vittoria i biancocelesti potrebbero già salutare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Di fronte ci saranno gli scozzesi primi in Premiership e primi nel Gruppo E. Christie e compagni arrivano nella capitale con una grande vittoria in Coppa di Lega. Il tecnico Neil Lennon era stato chiaro:«Prima l’Hibernian, poi penseremo alla Lazio», e i suoi ragazzi lo hanno ascoltato alla grande. I Celts si sono imposti per 5-2 sull’Hibernian passando così in finale dove affronteranno i Rangers per quello che si preannuncia un caldissimo Old Firm. A segno nella sfida di sabato Elyounoussi e il capitano Brown entrambi con una doppietta e McGregor. La squadra di Inzaghi è avvisata.