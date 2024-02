Ceccarini su quell'Inter-Lazio del 1999: «Il gol di Ze Elias e la mia deviazione, con il regolamento dei tempi...»

L’ex arbitro Ceccarini torna a parlare di quell’Inter-Lazio del 1999 in Coppa Italia, condito dalle polemiche: le dichiarazioni

L’ex arbitro Ceccarini, in un’intervista concessa a Repubblica, è tornato a parlare delle polemiche su Inter-Lazio di Coppa Italia del 1999.

QUANDO HA RIARBITRATO L’INTER – «Invece continua questa situazione senza senso. E lo dico per esperienza. Nella stagione 1999/2000 arbitrai l’Inter contro la Lazio nelle due gare dei quarti di finale di Coppa Italia, con serenità e senza pregiudizi. All’andata assegnai un rigore alla Lazio. C’era e lo fischiai».

GOL DI ZE ELIAS AL RITORNO – «La palla mi colpì in modo casuale e imprevedibile, poi andò in porta. In quei casi con il regolamento di allora il gol andava convalidato, non ci si poteva fare nulla».