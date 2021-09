Cataldi, con il Torino chance dall’inizio? Sarri ci pensa

Cataldi dal primo minuto nel match contro il Torino? Il gol con il Cagliari avrebbe aumentato le sue chance

Danilo Cataldi, Questo è il nome che da tre giorni sta tenendo banco in casa Lazio. La domanda è solo e soltanto una: il centrocampista giocherà dal 1′ con il Torino? Leiva domani potrebbe riposare. Il 34enne brasiliano ha giocato tutte le partite finora e con il Cagliari nel secondo tempo è calato troppo fisicamente. E questo anche perché l’assetto attuale dei biancocelesti, totalmente a trazione anteriore, non facilita il compito di chi deve proteggere la linea a quattro di difesa.

Ed ecco perché, come rivelato da Tuttomercatoweb, il centrocampista romano potrebbe davvero avere la sua opportunità, dopo il gol con il Cagliari. Danilo dovrebbe migliorare in fase di interdizione, ma nel giro palla ha le caratteristiche giuste per far girare la squadra. Insomma, non resta che attendere scelte e decisioni.