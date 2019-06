Cataldi e Murgia, i destini dei due biancocelesti

Cataldi e Murgia, i due centrocampisti biancocelesti verso due destini diversi

É ancora incerto il destino di Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio dopo due anni passati in prestito tra Genoa e Benevento ha vissuto un anno positivo in biancoceleste. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica il rinnovo sarebbe vicino. Discorso diverso invece per quanto riguarda Murgia. Il classe ’96 ha giocato con la Spal per la seconda parte della stagione guadagnando così anche la convocazione con la nazionale Under21. Per lui il futuro potrebbe essere ancora a Ferrara e potrebbe risultare fondamentale anche nella trattativa per portare Lazzari alla Lazio.