Cataldi, per lui pronto il ruolo di vice Luis Alberto: l’idea di Sarri

Danilo Cataldi è tra i protagonisti di quest’estate biancoceleste. Per lui Sarri pensa al ruolo di vice Luis Alberto

Danilo Cataldi è tra i giocatori che si sono messi in mostra nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ora, anche in quel di Marienfeld, il centrocampista vuole convincere Maurizio Sarri.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il mister sembrerebbe vederlo alla perfezione nel ruolo di vice di Luis Alberto. Il classe ’95 d’altronde ha le geometrie, i tempi, il palleggio e la tecnica per occupare quella posizione del campo. Durante il primo ritiro ad Auronzo di Cadore, Cataldi ha dimostrato di poter essere l’alter ego dello spagnolo. Sarri crede in lui e nelle sue potenzialità.