Cataldi Lazio, il centrocampista torna sul suo ADDIO: «Chi ha deciso? Vi risponderò con la VERITA’»

Cataldi Lazio, il centrocampista torna a parlare del suo addio al club biancoceleste: le dichiarazioni in conferenza

Danilo Cataldi, in conferenza stampa, è tornato a parlare così del suo addio alla Lazio. Le dichiarazioni del neo giocatore della Fiorentina.

LE PAROLE – «Chi ha deciso il mio addio alla Lazio? È una domanda complicata. Non sono un ipocrita, quindi risponderò la verità. Io non avrei mai lasciato la Lazio per quello che rappresenta per me e per quello che mi ha dato. È una cosa di cuore. Poi, nel momento in cui ho ricevuto le chiamate della Fiorentina e ho sentito tutta questa fiducia, non ci ho pensato molto».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI DANILO CATALDI