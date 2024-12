Cataldi, l’ex Lazio ama calciare dalla distanza: il dato clamoroso in Serie A

Danilo Cataldi, ex centrocampista della Lazio ed attualmente in forza alla Fiorentina, ha dei numeri clamorosi sui gol da fuori area

Danilo Cataldi ha risolto con un meraviglioso gol da fuori area Fiorentina-Cagliari, ma non è il primo e non sarà sicuramente l’ultima rete dalla distanza. Infatti, come riportato da OptaPaolo, l’ex Lazio è il calciatore, tra quelli con almeno cinque gol dal 2016 in avanti in Serie A, con la maggior percentuale di reti da fuori area (9/11).