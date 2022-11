Cataldi: «Il derby ci ha dato consapevolezza, ma occhio al Monza»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della gara contro il Monza

DERBY – «Ho dormito sereno dopo il derby, rispetto a quanto accaduto nei giorni precedenti. Questa vittoria ci lascia la consapevolezza che, grazie allo spirito di gruppo e alla concentrazione, possiamo fare risultato. E questo può succedere anche quando giochiamo una partita sporca».

MENTALITÀ – «Dobbiamo interpretare ogni gara come domenica. Altrimenti vorrebbe dire aver imparato poco dal passato. In questi mesi abbiamo sbagliato forse solo una mezz’ora dal punto di vista della concentrazione. Dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento visto domenica»

MONZA – «Per me sarà una partita combattuta e complicata. So come lavora Palladino e ci siamo sentiti subito dopo che è diventato allenatore del Monza. Non verranno qui solo per difendersi, ma per fare il loro gioco».