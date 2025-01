Castrovilli Udinese, i friulani non mollano. Svelato il piano per gennaio: cosa filtra sul possibile affare

Castrovilli Udinese, i friulani non mollano la pista che porterebbe al centrocampista in uscita dalla Lazio: qual è la situazione

Stando a quanto scrive calciomercato.com, uno degli obiettivi dell’Udinese è sicuramente quello di portare Gaetano Castrovilli in Friuli per potenziare ulteriormente il centrocampo bianconero a disposizione di mister Runjaic.

A breve, infatti, la società bianconera proverà a trattare con il calciomercato Lazio per riuscire a strappare alle condizioni migliori il centrocampista, che in biancoceleste, anche a causa di problemi fisici, non ha trovato fin qui lo spazio desiderato.