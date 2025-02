Castrovilli Monza: maglia da titolare contro la Lazio? I dubbi di Bocchetti

Castrovilli Monza, l’ex Lazio si gioca una maglia da titolare contro i biancocelsti domenica pomeriggio: le ultime sui brianzoli

Il Monza prepara la trasferta contro la Lazio e, come riportato da TMW, Bocchetti ha a disposizione tutta la rosa, compreso l’ultimo arrivo Kevin Zeroli come arma in più per il centrocampo.

Ed è proprio a centrocampo dove il tecnico dei brianzoli ha un dubbio sulla mediana tra Gaetano Castrovilli e Alberto Bianco per una maglia da titolare e potrebbe essere proprio l’ex biancoceleste ad essere il favorito per partire dal primo minuto.