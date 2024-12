Castrovilli Lazio, l’Udinese ci prova per gennaio: la situazione del centrocampista

Castrovilli Lazio, il centrocampista biancoceleste potrebbe salutare nel corso del mercato di gennaio. Tutti i dettagli

Gaetano Castrovilli non ha cominciato nel migliore dei modi la sua esperienza con la Lazio. Un infortunio al ginocchio e i pochi minuti giocati non hanno convinto l’ambiente biancoceleste. Per questo motivo, si sta pensando ad una soluzione per consentirgli di scendere in campo con più frequenza.

Come riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio da parte dell’Udinese, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. Da capire se la società friulana affonderà il colpo nei prossimi giorni.