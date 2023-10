Castillejo a Sky: «Vogliamo festeggiare una vittoria sapendo che giochiamo contro una squadra che gioca da tre anni insieme»

Castillejo, l’ex Milan nel pre gara con la Lazio ha parlato della sfida ai microfoni di Sky: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky, Castillejo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara contro la Lazio. Le sue parole a caldo:

PAROLE – Speriamo di festeggiare oggi con una bella vittoria. La Lazio gioca molto bene, l’anno scorso sono arrivati secondi in classifica. Lavorano da tre anni insieme. Sanno come muoversi e come giocare, squadra tosta e difficile ma abbiamo preparato molto bene la partita e siamo pronti