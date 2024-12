Castellanos, la serie A celebra l’attaccante dopo il gol di sabato a Lecce – FOTO

Castellanos, l’ex Girona viene celebrato dalla Lega serie A con un bel post in occasione della sua rete di sabato a Lecce

L’importante era ripartire e la Lazio lo ha fatto alla grande dopo la debacle contro l’Inter, nel segno in particolar modo di Taty Castellanos. L’ex Girona ha realizzato uno dei due gol che è valso la vittoria finale del Via del Mare di Lecce, e proprio per questo motivo viene celebrato dalla Lega serie A. Il profilo social della serie A infatti omaggia l’attaccante biancoceleste, inserendo nel trio albiceleste che ha caratterizzato l’ultimo weekend appena concluso del torneo, visto che oltre a lui sono andati a segno anche Dybala in Roma-Parma 5-0 e Gonzalez a Monza-Juventus