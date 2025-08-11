Castellanos Lazio, insistono le voci estere per il Taty ma la società blocca tutto: le ultime sul centravanti argentino

Castellanos Lazio, il Flamengo insiste per il gioiellino in mano a Sarri, ma il club blinda l’attaccante biancoceleste in vista della prossima stagione

Il nome di Taty Castellanos continua a far parlare di sé anche oltre oceano. Dal Brasile, come riportato da Bolavip, arrivano nuove indiscrezioni sull’interesse del Flamengo per l’attaccante della Lazio, reduce da una stagione di grande generosità e spirito di sacrificio. Il club carioca, alla ricerca di un centravanti di livello internazionale, avrebbe individuato nell’argentino il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Tuttavia, dalle parti di Formello la posizione sembra chiara: Castellanos non è sul mercato. La società biancoceleste non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore, soprattutto in un momento in cui il mercato in entrata è di fatto bloccato e non sarebbe possibile trovare un sostituto all’altezza. La permanenza del Taty appare quindi una priorità per il progetto tecnico di Maurizio Sarri, che considera l’attaccante una pedina fondamentale per le rotazioni offensive al fianco di Pedro.

L’interesse del Flamengo nasce anche da una serie di tentativi falliti: prima di virare su Castellanos, i rossoneri avevano infatti provato a strappare alla Serie A altri due centravanti di spessore. Il primo era Lucas Beltrán della Fiorentina, che ha rifiutato la destinazione brasiliana preferendo restare in Italia. Stessa risposta da Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, che ha scelto di proseguire la sua avventura in nerazzurro.

Alla Lazio, Taty Castellanos è arrivato la scorsa stagione con l’obiettivo di portare freschezza e alternative in attacco. Pur non avendo numeri da bomber implacabile, l’argentino ha conquistato tifosi e staff tecnico grazie alla sua generosità in campo, alla capacità di attaccare la profondità e alla disponibilità a sacrificarsi anche in fase di pressing. In un’annata complicata per i biancocelesti, il suo apporto si è rivelato prezioso soprattutto nelle rotazioni europee e in alcune gare decisive di campionato.

Il Flamengo, nonostante la stima e l’interesse concreti, dovrà quindi fare i conti con la ferma volontà della Lazio di trattenere il proprio attaccante. A meno di clamorosi colpi di scena, Castellanos continuerà a vestire la maglia biancoceleste, pronto a dare il suo contributo per una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.