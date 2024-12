Castellanos, la sua presenza cambia la Lazio: la media punti con e senza il Taty

Castellanos cambia la media punti della Lazio. Il centravanti argentino fa la differenza nello schieramento tattico per Marco Baroni

Tra i migliori in campo di Lecce–Lazio c’è stato senza dubbio Castellanos. Il centravanti argentino ha effettuato un primo tempo praticamente perfetto tra passaggi chiave per i compagni e tentativi personali. Al termine dei primi 45 minuti è stato decisivo con il rigore conquistato ed il gol successivo. Per lui sono 7 le reti in Serie A. Con il Taty in campo, la media punti della squadra di Baroni è 2,38 senza di lui scende a 0,5.