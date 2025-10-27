Castellanos Lazio, conto alla rovescia dell’attaccante biancoceleste per il suo rientro in campo! – FOTO

Castellanos Lazio, inzia il countdown del centravanti argentino biancoceleste per il suo rientro in campo. Il post sui social – FOTO

Castellanos è costretto a fermarsi ancora. L’attaccante argentino della Lazio sta infatti proseguendo il suo percorso di recupero dopo la lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, un infortunio che lo terrà lontano dal campo anche nella prossima sfida di campionato. La trasferta di Pisa, in programma giovedì 30 ottobre alle 20:45, dovrà dunque essere affrontata senza di lui, aggiungendo un’ulteriore assenza a una rosa già segnata da diversi problemi fisici in questo periodo.

Nonostante lo stop forzato, Castellanos non perde la determinazione. L’attaccante biancoceleste sta lavorando con costanza per ridurre i tempi di recupero e tornare a disposizione dell’allenatore il prima possibile. La sua voglia di rientrare è evidente e il conto alla rovescia per rivederlo in campo è già iniziato, con lo staff medico che monitora attentamente i progressi della riabilitazione.

Un segnale incoraggiante è arrivato direttamente dai social: sul suo profilo Instagram, Castellanos ha condiviso un post accompagnato dalla frase “Sempre meno…”. Un messaggio breve ma significativo, che lascia intendere come il percorso stia procedendo nella giusta direzione e che il ritorno sul terreno di gioco non sia poi così lontano. I tifosi, intanto, attendono con impazienza di riabbracciare il loro attaccante.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

