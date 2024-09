Castellanos OUT per Fiorentina Lazio. Pedro o Noslin per SOSTITUIRLO? Baroni verso QUESTA scelta

Castellanos non a disposizione per Fiorentina Lazio di oggi causa infortunio. Pedro o Noslin per sostituire il Taty? La scelta

Torna oggi in campo la Lazio, attesa dalla trasferta di Firenze valida per la quinta giornata di questo campionato. Biancocelesti senza il Taty, fuori causa per infortunio almeno per questa trasferta.

Baroni orientato a sostituirlo con il ritorno di Noslin dal primo minuto in posizione di centravanti e Dia alle sue spalle. Pedro, almeno per il momento, appare quindi destinato a sedersi in panchina.