Cassano: «Milinkovic-Savic via? Io punterei su Jorginho e Allan»

Antonio Cassano ha parlato durante la Bobo Tv della possibile cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Le sue parole

«Io non escluderei un Jorginho-Allan alla Lazio nella prossima stagione. Se il club dovesse cedere Milinkovic-Savic per 70-80 milioni in estate poi potrebbe andare alla caccia dei due centrocampisti, con il problema ingaggio per il primo certamente. Servirà anche un difensore che comandi la difesa, visto che in due andranno via, sia Acerbi sia Luiz Felipe, investendo quella stessa cifra derivante dal serbo. La Lazio in sostanza dovrà prendere 3-4 giocatori nella prossima stagione fra difesa e centrocampo».