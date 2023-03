Cassano: «La Lazio di Sarri dovrebbe essere studiata». Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Roma

Antonio Cassano ha parlato attraverso il suo profilo Instagram analizzando quella che è stata la vittoria della Lazio contro il Napoli.

Le sue parole: Ho visto una partita nella partita, nel senso che il Napoli ha tentato di fare sempre il suo gioco però Sarri molto intelligente ha creato un cubo per marcare Lobotka. E’ stato incredibile, o lo marcava Immobile o usciva uno tra Luis Alberto o Milinkovic Savic o addirittura Vecino. Gli ha lasciato solo la parte esterna. Se non gira Lobotka il Napoli è in difficoltà anche se secondo me il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio. Però va dato anche merito alla Lazio per il percorso che sta facendo e per questa partita: se tu vai a Napoli pensando di dominare la partita, prendi cinque gol. La Lazio di Sarri ha fatto una partita molto intelligente. Il Napoli sta disintegrando tutti sia in Italia che in Europa, la Lazio ha fatto una partita tatticamente da studiare.