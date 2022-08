Cassano: «La Lazio può entrare nelle prime quattro. La Roma farà fatica»

Antonio Cassano ha parlato di Lazio e Roma sul suo profilo Instagram: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante

Antonio Cassano ha parlato di Lazio e Roma sul suo profilo Instagram. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante.

«Secondo me la Lazio farà una grande stagione, potrà giocarsi il quarto posto e secondo me può riuscirci. Gioca bene, ha fatto degli acquisti giusti come Marcos Antonio e Romagnoli. Si è portata con il lavoro di Sarri dopo l’anno scorso e adesso gli hanno preso dei giocatori adatti anche in porta ha preso giocatori giusti. Roma? Alcuni dicono che possono vincere lo scudetto, a me piace parlare prima che dopo e secondo me farà fatica ad entrare nelle prime quattro, a Roma basta che fai qualcosina e subito ti esaltano».