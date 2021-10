Cassano, bordata a Totti: «Tra 20 anni sarà dimenticato, De Rossi...»

Antonio Cassano – nel consueto appuntamento con laBobo TV – ha commentato il ruolo di Francesco Totti nella Roma e il suo attaccamento alla maglia

Antonio Cassano non si limita neppure parlando di Francesco Totti. L’ex attaccante della Roma ha parlato così – in diretta sulla Bobo TV – del vecchio compagno di spogliatoio. Ecco le sue parole:

«Tra 20 anni sarà dimenticato, perché chi sarà ricordato in eterno sono i Maradona, i Messi i Cruyff. C’è un periodo in cui c’era Bruno, adesso c’è stato Totti, poi ci sarà Pellegrini che magari fra 10 anni vincerà lo scudetto. Si cambia, anche De Rossi che era capitan futuro è quasi andato nel dimenticatoio. Non ho mai visto uno attaccato alla Roma come De Rossi, se Totti era attaccato alla Roma, lui lo era 100 volte di più. Quando si perdevano i derby, l’ho visto piangere, Totti era romanista, ma Daniele ancora di più. Giocatori e allenatori passano, la Roma resta in eterno».