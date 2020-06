Caso Zarate, Lotito prepara le denunce per i diretti interessati

Il presidente della Lazio non vuole lasciare perdere la questione aperta dal servizio de Le Iene: denunce in arrivo per Ruzzi e Zarate

Dopo giorni di attesa, martedì è andato in onda il servizio de Le Iene riguardo i presunti pagamenti illeciti da parte del presidente della Lazio.

Secondo il Corriere dello Sport Lotito non sarebbe intento a fermarsi ed avrebbe preparato le denunce sia per l’agente Ruzzi che per il giocatore Zarate. La società, nella persona del patron, si è sentita attaccata su più fronti ed è pronta a rispondere a tono a tutto questo astio immotivato.