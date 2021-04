Caso tamponi Lazio, mercoledì test del DNA per Immobile e Strakosha

Continuano ad arrivare aggiornamenti per il caso tamponi che ha coinvolto la Lazio: test del DNA per i due giocatori in settimana

Il caso tamponi non è affatto concluso e continua ancora ad impegnare la Lazio. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì verrà effettuato un test del DNA per Ciro Immobile e Thomas Strakosha dai periti della Procura della Repubblica di Avellino.

Gli esami saranno effettuati nell’ambito dell’indagine per i tamponi effettuati dal laboratorio Futura Diagnostica, dove il club biancoceleste ha effettuato diversi test anti-coronavirus. L’attenzione è ancora rivolta ai tamponi fatti prima della sfida di novembre contro la Juventus, riprocessati anche dall’ospedale Giuseppe Moscati, da cui sarebbero emerse alcune discordanze di risultati, specialmente per quelli di Lucas Leiva e dei due giocatori sopraccitati. Dopo che a marzo era toccato al brasiliano sottoporsi al test del DNA, ora toccherà a Immobile e Strakosha, per verificare se effettivamente c’è stata la frode di cui è accusato il direttore del laboratorio di Avellino. Ai primi di maggio, dopo la perizia finale, la Procura deciderà come muoversi per giungere alla conclusione di questo caso.