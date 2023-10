Caso Scommesse, Capello: «Un brutto episodio. Qualcosa di difficile da capire». Le parole del tecnico

In lunga intervista concessa a Tuttosport, l’ex tecnico di Roma, Milan e Juve, Fabio Capello, è intervenuto anche sullo scandalo scommesse. Le sue parole:

PAROLE– «Un brutto caso. Qualcosa di difficile da capire. Si parla di ludopatia, una dipendenza: non so come nasca e fatico a trovare risposte. Uno ha il piacere di giocare, che poi si trasforma in dipendenza. Io dopo una partita a carte e mezzo in ritiro ero già stanco… Ognuno ha interessi diversi ».