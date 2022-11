Caso Juventus, c’è una nuova intercettazione sull’affare Ronaldo. La reazione dei PM

Caso Juve, la nuova intercettazione su Ronaldo e la famosa carta che lo vede coinvolto: cosa è successo e la reazione dei PM

La Stampa, nella sua edizione odierna, riporta la notizia dell’intercettazione di una telefonata tra Cesare Gabasio, capo del pool legale bianconero, e Federico Cherubini.

Il primo avrebbe affermato che, nel caso fosse saltata fuori la carta Ronaldo, si sarebbero poi dovuti muovere per fare delle transizioni finte. Per i PM si tratterebbe di un segnale a riguardo della gestione dei tagli ai costi ideata agendo sugli ingaggi dei calciatori, sottolineando di come una trentina di milioni sarebbero spariti dai conti, alterando bilanci e comunicazioni di mercato.