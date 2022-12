Caso Juve, intercettazioni anche con Percassi: nel mirino l’operazione Demiral

Caso Juve, nel mirino anche l’operazione che ha portato Demiral all’Atalanta e le parole di Cherubini a Percassi

Merih Demiral è passato dalla Juventus all’Atalanta, nell’estate del 2021, con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni, il riscatto fissato a 20 e altri 2,5 milioni di bonus.

Come riporta La Gazzetta della Sport, però, qualche retroscena ha condito l’operazione. Visti i debiti della società bianconera verso la Dea, Federico Cherubini ha puntualizzato a Luca Percassi, in una telefonata: «Tu sai che in realtà il prestito non è oneroso, ma solo formalmente».