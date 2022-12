Caso Juve, l’avv. Grassani: «Possibili sanzioni pesanti»

L”avvocato Grassani, legale del Napoli, ha parlato del caso Juve, sottolineando le possibili sanzioni. Queste le sue parole

L”avvocato Grassani, legale del Napoli, ha parlato del caso Juve, sottolineando le possibili sanzioni. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

«In tanti stanno affermando che si oscilla tra ammenda e penalizzazione, ma, qualora fossero accertate le responsabilità della dirigenza della Vecchia Signora, non posso escludere delle punizioni più gravi. Retrocessione o scudetto revocato? Non sono ipotesi da escludere. Mi sento di dire che saranno dei giorni di passione per i bianconeri anche se, naturalmente, come sempre avviene in questi casi, bisogna sempre tenere in mente la presunzione di innocenza».