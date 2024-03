Caso dossier, Iervolino rivela: «Sono preoccupato, oscuro alle vicende di Lotito» Le parole del presidente della Salernitana

Intervenuto ai microfoni del Messaggero, il presidente della Salernitana, Iervolino, ha parlato cosi del caso Gravina e dossier:

«Sono allibito, sbigottito e come tutti gli italiani molto preoccupato perché se con una certa disinvoltura e facilità un maresciallo della guardia di finanza può entrare a piacimento in un sistema come se fosse una sua proprietà privata, spiare, trasferire notizie, infangare e addirittura pensare di poter creare dei dossier da inviare persino a inquirenti e pm come notizia criminis, è molto grave, mina le basi democratiche della Repubblica e deve far riflettere anche la politica affinché adotti strumenti di controllo più rigorosi e imperdonabili, Mi fa sorridere pensare che si siano ipotizzati cointeressenze da parte mia con il presidente della Figc Gravina. Non lo conoscevo se non di nome, non avevo alcun rapporto con lu. Ho scoperto dai giornali che già dal 2019 c’erano condizioni di spionaggio, mi auguro non di dossieraggio, nei miei confronti. Nel 2022 sono uscite le prime informazioni su alcuni giornali, e da parte di alcuni giornalisti indagati, relativamente a segnalazioni sospette che mi avrebbero riguardato. Poi ho acquistato la Salernitana e mi sono reso conto che, appena hai successo e popolarità, si accende una anomala attenzione talora morbosa. Assurdo pensare che io avessi cointeressenze con Gravina: prima di acquistare la società non lo conoscevo e non lo avevo mai neppure incontrato. Ha il diritto di fare qualsiasi cosa. Io non ho nulla da nascondere e da temere, in questo mondo sono entrato il 30 dicembre 2021. Sono all’oscuro di tutte le vicende per cui Lotito ha dovuto passare la Salernitana al truste, di quelle relative alla gestione del trustee e dei rapporti di Lotito con Gravina se non per aver letto i giornali.»