Casale: «Futuro? L’interesse dei grandi club fa piacere, ma non ci penso»

Il difensore del Verona Casale, che piace tanto alla Lazio, ha parlato delle voci di mercato sul suo conto

Nicolò Casale, difensore del Verona, è uno degli obiettivi della Lazio per la prossima stagione. E il calciatore, in un intervista a TuttoMercatoWeb, ha parlato delle voci di mercato sul suo conto.

FUTURO – «Essere accostato a grandi squadre fa piacere. Però io ho l’obiettivo di finir bene qui, ho rinnovato fino al 2026 ed è un grande traguardo. Sono cresciuto qua, giocare per la squadra della mia città è un grande traguardo. Voglio finire al meglio la stagione e poi si vedrà: le cose vengono anche col gioco della squadra. Meglio va, più valorizzi i giocatori e poi ci sono tante cose che possono succedere da qui a giugno. Finisco bene questa stagione e poi ci penseremo».

MODELLI – «Negli anni scorsi sono sempre stato affascinato da Bonucci. Per come impostava, soprattutto, da grande difensore. Adesso, in questa stagione, sono rimasto sorpreso da Skriniar: giocando a tre, come noi, è uno dei centrali più forti in Italia. Fisicamente, tecnicamente, lo seguo molto».