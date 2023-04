Casale a LSC: «C’è poco da commentare, mancano 6 partite e dobbiamo continuare a lavorare»

Il difensore biancoceleste ha commentato la sconfitta contro l’Inter

Intervistato da Lazio Style Channel, il difensore della Lazio, Nicolò Casale, ha commentato la scottante sconfitta contro l’Inter.

LE PAROLE- «C’è poco da commentare. Mi sento di dire che quando vieni in questi stadi qua non puoi permetterti di non correre e di rientrare. Fino a poco fa avevamo la miglior difesa, non perché fossimo fenomeni ma perché c’è gran lavoro di squadra e oggi in alcune situazioni non c’è stato. Quando giochi contro queste squadre e contro questi giocatori, ti puniscono. Dobbiamo ripartire che già tra tre giorni si gioca ancora. Stanchezza? Io spero per la squadra che non pensa che l’obiettivo sia stato centrato, adesso che abbiamo visto le vittorie delle altre siamo a pochi punti. I punti come li abbiamo guadagnati in poche partite, è un attimo tornare sotto. Non si può neanche dire che è questione di condizione fisica o clima perché anche gli altri giocano con questi primi caldi. Non voglio cercare alibi, voglio pensare positivo. Mancano sei partite importanti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo continuare a lavorare»

FALLO SUL GOL – «credo sia una situazione giusta, l’arbitro ha dato vantaggio Felipe è andato avanti con l’azione. La vedo così. Il fallo ci poteva stare, ma se l’arbitro dà il vantaggio non sfrutti l’occasione è giusto continuare. C’è poco da dire, c’è da rimboccarsi le maniche. Siamo ancora li e tra tre giorni si gica di nuovo»

CLASSIFICA- «Sicuramente la voglia di rivalsa c’è. Testa bassa e continuiamo a andare avanti. Sono sconfitte pensanti perché era una grande opportunità anche oggi. C’è poco altro da dire. Testa bassa e lavoriamo questi giorni perché poi neanche una settimana e saremo di nuovo qui per il MIlan.»