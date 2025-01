Casadei Lazio, il Torino prepara il rilancio! La rivelazione: «Bagarre totale e il Chelsea ora si frega le mani». I dettagli

Casadei Lazio, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di calciomercato che sta tenendo banco in questi giorni. I dettagli

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il Torino prepara un altro rilancio per Cesare Casadei. Il Chelsea si frega le mani e gioca al rialzo visto che ci sono anche Lazio e Porto (l’offerta più alta è quella dei portoghesi, ma il centrocampista vuole tornare in Italia) in lizza. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa lunga trattaiva.