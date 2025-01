Casadei Lazio, la mossa per aspettare i biancocelesti: stoppato l’affare con il Torino. Cosa filtra e le ultime novità

Casadei Lazio, la mossa per aspettare i biancocelesti: in stand-by l’affare che lo porterebbe al Torino. Svelate le ultime novità

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio è sempre sulle tracce di Cesare Casadei per rinforzare il centrocampo a gennaio. Il giovane vuole lasciare il Chelsea e ha aperto già al suo ritorno in Serie A.

In stand-by l’affare con il Torino: come spiega il quotidiano il giocatore spera infatti in un ritorno dei biancocelesti. Fabiani lo segue ormai da diverso tempo e non è detto che a breve non faccia un tentativo concreto per un suo pupillo.