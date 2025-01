Casadei Lazio, Facchinetti è arrivato a Roma: Affare in chiusura? La situazione

Casadei Lazio, le ultime riguardo la trattativa che riguarda l’ex Inter con l’agente del calciatore sbarcato nella capitale

Prosegue il calciomercato della Lazio, e sul taccuino di Fabiani come noto ormai da molto è presente il nome di Casadei. L’ex Inter è stato individuato dal ds biancoceleste come rinforzo ideale nello scacchiere di Baroni, e il suo agente ovvero Francesco Facchinetti è sbarcato a Roma per chiudere l’affare, ma come da prassi ha voluto dribblare la domanda a riguardo dai cronisti presenti. Facchinetti infatti ha sottolineato che il suo arrivo nella capitale è per vedere sua figlia Mia.