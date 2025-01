Casadei Lazio, Fabrizio Romano conferma: «I biancocelesti alzeranno l’offerta. Il Chelsea vuole questo»

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rilasciato importanti novità sul futuro di Cesare Casadei. Infatti, la Lazio alzerà la propria offerta, mentre quella del Torino non convince il Chelsea. In ogni caso, la squadra inglese vuole un’importante percentuale sulla futura rivendita e che la trattativa sia a titolo definitivo.

🚨🔵⚪️ Lazio are set to improve their bid for Cesare Casadei while Torino new proposal was still not enough to convince Chelsea.

Chelsea want a heavy sell on clause also included.

ℹ️ In any case, it will be a permanent transfer and not a loan. pic.twitter.com/3ml3asaBKz

