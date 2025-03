Casadei: «Sono concentrato solo sul presente»

Il giocatore del Torino, Casadei, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sul momento che sta vivendo

L’attaccante del Torino, Cesare Casadei, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in cui ha parlato anche del momento che sta vivendo da quando ha fatto ritorno in Italia.

CONVOCAZIONE – «Sta arrivando tutto molto in fretta, sinceramente io cerco solo di restare concentrato sul presente, di fare quello che posso. Penso a lavorare giorno per giorno, è sempre un piacere ricevere complimenti dal ct ed essere convocato è motivo di orgoglio. Io cerco di fare il massimo, come ho detto i complimenti dal tecnico della Nazionale sono motivo di orgoglio e motivazione di più per continuare a lavorare»