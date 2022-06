Carnesecchi Lazio, la trattativa va avanti a oltranza: Lotito non molla

Carnesecchi resta l’obiettivo primario della Lazio, alla ricerca di un nuovo portiere. E la trattativa va avanti a oltranza

La scelta è stata fatta. Carnesecchi , come evidenzia il Corriere dello Sport, resta l’obiettivo primario della Lazio, alla ricerca di un nuovo portiere. E la trattativa tra Lotito e Percassi sembrerebbe andare avanti a oltranza.

I biancocelesti non sembrerebbero essere intenzionati a mollare. L’offerta sarebbe di 12 milioni più 3 di bonus, con Percassi che però ne chiederebbe 18. Una valutazione troppo alta, con le parti che sarebbero costantemente in contatto. Alternative? Vicario potrebbe costare le stesse cifre, con Corsi, che ha negato contatti, che potrebbe chiedere tra 12 e 15 milioni. Sergio Rico non convince, mentre Provedel pare avvicinarsi alla Fiorentina. Insomma, tutte le strade portano a Carnesecchi.