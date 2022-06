Empoli, Corsi frena: «Per Vicario non è arrivata nessuna richiesta, ma...»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha fatto il punto su Vicario: uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato

Vicario è uno dei nomi più chiacchierati per il futuro della Lazio. L’operazione che avrebbe dovuto portare a Carnesecchi è ancora in stallo e l’estremo difensore dell’Empoli resta una delel alternative più forti. A Radio Incontro Olympia, Fabrizio Corsi – presidente dei toscani – ha fatto il punto sul suo pupillo:

«Posso serenamente affermare che per il nostro portiere non è arrivata alcun tipo di richiesta fino a questo momento. Nè la Lazio, né la Fiorentina: io non ho sentito nessuno, nonostante legga tutti i giorni di presunti interessamenti. Vicario è il titolare dell’Empoli, se dovesse restare non ci sarebbe nessun problema, anzi… Magari il prossimo anno lo vendo all’Inter ancora meglio. Il prezzo di Guglielmo chiaramente è diverso da caso a caso. Se si presenta il Pontedera è una cosa, se una big un’altra. Io resto in attesa. Sicuramente Sarri vorrà avere il portiere pronto già fin dal ritiro, ma se l’Atalanta valuta Carnesecchi 18 milioni…».