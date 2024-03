Caressa: «Lazio? Bella dimostrazione non solo per la vittoria ma anche per la compattezza». Le parole del noto giornalista

Nella Top 11 del fine settimana di Fabio Caressa c’è anche Castellanos, autore di una doppietta nella vittoria della Lazio col Frosinone. Sul suo canale Youtube, il giornalista ha parlato così dell’attaccante capitolino.

PAROLE– «Ha segnato due gol, ma ne poteva fare 3 o 4. Mi è piaciuto sia il modo in cui ha giocato sia il modo in cui ha esultato. Molto importante quell’abbraccio a Immobile in un momento difficile per quello che in teoria è il suo alter ego in attacco. La Lazio ha mostrato grande compattezza anche nei confronti dell’allenatore nei giorni successivi all’addio di Sarri. Bella dimostrazione non solo per la vittoria ma anche per la compattezza ».