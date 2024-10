Cardone su Lotito: «Su Greenwood è stato pesante e per il resto ha detto le solite cose convinto specialmente di una cosa»

Cardone, il giornalista ai microfoni di Radiosei come di consueto esprime il suo parere sulle parole di Lotito rilasciate durante l’intervista di ieri

PAROLE – Su Greenwood Lotito è stato molto pesante, per il resto ha ripetuto i soliti concetti e la sua convinzione di aver allestito una squadra importante e con tanta fame. L’unica cosa su cui rifletto è che a volte il presidente della Lazio emette sentenze sul proprio operato prima che la stagione entri nel vivo. Siamo davvero all’inizio, abbiamo bisogno di conferme. Ha parlato di ristrutturazione, ha fatto riferimento alle mancanze del gruppo dello scorso anno, di una piattezza che si era consolidata. Si questo sono d’accordo, ma aspetterei un po’ a dichiarare una riuscita totale di tutto ciò che è stato fatto in estate. Non è il momento di sentenze definitive.

La frase sulla non esigenza di aggiungere un centrocampista ed il mercato di gennaio, è aperta anche all’evoluzione delle cose, al riscontro del campo ed allo stato di alcuni giocatori, come Castrovilli