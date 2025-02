Cardone non ha dubbi: «E’ stata una vittoria importante ieri e mi sono piaciuti in particolare due calciatori»

Cardone, il giornalista ai microfoni di Radiosei si esprime riguardo la splendida vittoria di ieri e rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – La Lazio ha avuto l’atteggiamento giusto, come a Cagliari, vittoria che è stata sottovalutata. Non va invece sopravvalutata la vittoria di ieri, contro un Monza in caduta libera, ma la Lazio ha avuto un approccio e un atteggiamento giusti, cinque gol che potevano essere otto o nove. Una squadra ritrovata sia dal punto di vista tecnico che mentale. Tavares è stato sfortunato, ha messo molti palloni in mezzo, ma Taty e Dia andavano troppo spesso addosso alla porta. Quando è uscito si è arrabbiato, voleva fare assist.

Pedro e Castellanos sono stati i migliori in campo, hanno una qualità tecnica superiore, si intendono alla perfezione. Anche Dele-Bashiru è entrato benissimo, ha segnato un grande gol, sarebbe molto interessante vederlo con il Napoli assieme a Rovella e Guendouzi