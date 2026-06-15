Cardone: «Se arriverà Lucca, verrà valutato anche Ratkov durante il ritiro!»

Il giornalista Giulio Cardone ha voluto dire la sua sul mercato della Lazio! Considerazioni su operazioni in entrata e uscita

Ospite a Radiosei, il giornalista Giulio Cardone de La Repubblica ha fatto il punto sul mercato della Lazio, analizzando le possibili uscite e le trattative in entrata. Tra le cessioni, Alessio Romagnoli è vicinissimo a trasferirsi all’Al-Sadd, mentre tra i rinforzi si valuta l’ipotesi di Lucca come possibile acquisto. Cardone ha sottolineato come la società debba muoversi con attenzione per bilanciare la rosa e garantire competitività, valutando ogni operazione in base alle necessità tecniche e agli obiettivi futuri! Di seguito le parole:

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MERCATO – «Servono 19,5 milioni per riequilibrare la situazione finanziaria. Questo intervento può essere effettuato in qualsiasi momento entro la fine del mercato estivo e sarebbe fondamentale sia per i rinnovi dei giocatori sia per evitare eventuali nuove sanzioni. Monza e Sassuolo si trovano in una situazione analoga, ma entrambe effettueranno un aumento di capitale e dal primo luglio potranno operare liberamente. Se arriverà Lucca, verrà valutato anche Ratkov durante il ritiro. Gattuso considera Gila tra i migliori della Serie A, e sacrificandolo si aspetta un contributo concreto in attacco».

ROMAGNOLI – «Per Romagnoli, restano solo alcuni dettagli da definire, ma oggi dovrebbe completarsi il trasferimento all’Al-Sadd. Va solo chiarito il quadro riguardante la Lazio e le mensilità rimaste da saldare. Per quanto riguarda Gattuso e il suo staff, le firme sono arrivate giovedì notte e a luglio inizieranno ufficialmente la loro attività con il club».