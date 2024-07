Cardone a Radiosei: «Per Greenwood è corsa a tre, ma un club di serie A ha QUESTO PROBLEMA da risolvere»

Cardone, il giornalista interviene parlando del mercato della Lazio soffermandosi in modo particolare sull’ex Getafe

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Cardone, il quale si esprime sulla Lazio e sul calciomercato e in particolare su Greenwood

PAROLE – Non faccio percentuali su Greenwood, ma posso dirti che la Lazio è molto convinta sul giocatore e si ritiene in corsa.

C’è il Napoli, mentre col Marsiglia ci sono molti problemi anche se De Zerbi è in pressing forte sul calciatore e dalla Francia continuano a lavorare sull’affare. Questa corsa a tre non ha per ora un vincitore.

Greenwood ha dato il suo gradimento a Lazio, Napoli e Juventus con quest’ultima che rimane nelle retrovie e non si è realmente mossa.

Il Napoli può arrivare a 30 milioni, ma il suo problema è il tempo perché sono costretti a vendere giocatori. Per questo stanno cercando di piazzare Lindstrom e forse anche Politano.

Baroni vorrebbe dai giocatori attuali che si aiutino e si convincano l’un l’altro della propria forza. Il suo obiettivo è il dialogo coi giocatori, il rapporto con gli stessi. Vuole ritmo, dinamismo e fisicità. Bisogna capire questi nuovi giocatori di che pasta sono fatti.

Tornando alle parole di Fabiani, anche io non ho trovato fallimentare la scorsa stagione e sono d’accordo con Fabiani. Abbiamo fatto un ottavo di Champions battendo il Bayern, abbiano sfiorato la finale di Coppa Italia e abbiamo fatto un campionato deludente. Non è una stagione fallimentare