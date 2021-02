Capello: «Troppi errori, non solo in fase difensiva, ma anche in attacco»

Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco per gli ottavi di Champions, Fabio Capello ha commentato la gara a Sky Sport

Finisce 1-4 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al termine del match, ha commentato la gara negli studi di Sky Sport anche l’ex allenatore Fabio Capello.

«E’ stata una delusione. Ci sono stati troppi errori, non solo in fase difensiva, ma anche in attacco. Nei primi minuti ci sono state due possibili occasioni, ma non sono stati sfruttati i tempi giusti. La qualità e la determinazione della squadra tedesca hanno avuto la meglio. Mi ha impressionato la difficoltà della Lazio dietro, con Reina che non è mai riuscito a giocare la palla con i piedi bene. I biancocelesti, abituati a palleggiare, sono andati in crisi con il pressing del Bayern. E’ il calcio italiano che va troppo piano o no? A me piace molto come gioca la Lazio, ma questo mi fa riflettere»